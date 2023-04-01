كتلة "التضخّم الشحمي".. الأكثر شيوعًا عند 64% من مرضى "السكري".. "استشارية" تُفنِّد وتُجيب

وواصلت حديثها قائلة: "يختلف شكل ومظهر الضخامة الشحمية من حيث حجمها الذي قد يبدأ من كرة الجولف إلى قبضة اليد، وقد تبدو صلبة أكثر من الأنسجة التي حولها، ومتكتلة، ومطاطية، ومتورمة، كما قد تكون أكثر سمكًا من الجلد في تلك المنطقة، بالإضافة إلى كونها غالبًا ما تكون أقل شعور أو إحساس بالألم، وهو ما يدفع العديد من المرضى لتفضيل استخدام تلك المناطق للحقن لتقليل الألم، مما يؤدي إلى تفاقم حجم الكتلة وعدم انتظام السكر".