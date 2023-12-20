"الغذاء والدواء": 4 أعراض للتسمم الغذائي.. قد تظهر بعد تناول الطعام

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أعراض التسمم الغذائي قد تظهر بعد تناول الطعام لتلوثه بالميكروبات أو المواد الكيميائية مثل آلام وتشنج البطن.
وقالت الهيئة: التسمم الغذائي هو ظهور أعراض مَرَضية بعد فترة معينة من تناول الطعام الملوث بالميكروبات أو المواد الكيميائية.
وأضافت: الميكروبات مثل البكتيريا وتشمل السالمونيلا والشيقلا وهي الأكثر شيوعًا، والفيروسات والطفيليات، بينما المواد الكيميائية مثل المبيدات والمعادن الثقيلة.
وأشارت إلى أن هناك أربعة أعراض تتضمن الغثيان والقيء والعرض الثاني هو الإسهال المائي والدموي.
وتابعت: تشمل الأعراض آلام وتشنجات البطن وأخيراً ارتفاع درجة الحرارة.
وأوضحت الهيئة أن الأعراض قد تسبب بعض المضاعفات الخطيرة مثل الفشل الكلوي وتلوث الدم الميكروبي.