أثارت الذعر عبر وسائل التواصل.. 9 خرافات عن أسباب السرطان يفندها العلم

في تقرير حديث نُشر على موقع "تايمز ناو"، يفنّد العلم العديد من الخرافات حول مسببات السرطان التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مُسببةً ذعرًا غير ضروري بين الناس.
أفران الميكروويف
ادّعت الشائعات أن الميكروويف يُطلق مواد مسرطنة، لكن الخبراء يؤكدون أن العبوات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تحتوي على مواد خطرة، كما أن موجات الميكروويف غير قادرة على تحويل الطعام إلى مواد مسرطنة.
الهواتف المحمولة وسرطان الدماغ
رغم انتشار هذه الخرافة، إلا أن بيانات أطباء الأورام تُظهر أن معدلات أورام الدماغ لم ترتفع منذ انتشار الهواتف المحمولة، مشيرين إلى أن الإشعاع الصادر عنها ضعيف جدًا.
المحليات الصناعية
ادّعاءات ربطت بين المحليات وسرطان المثانة، لكن دراسات المعهد الوطني للسرطان لم تجد أي علاقة، مع التأكيد على عدم الإفراط في استهلاكها لأسباب صحية أخرى.
الأشعة السينية
الجرعات المنخفضة من الإشعاع في الأشعة السينية لا تكفي لرفع خطر السرطان، إذ تُعادل جرعة واحدة كمية الإشعاع الطبيعي المتعرض لها الإنسان خلال شهر.
صبغات الشعر
رغم إجراء مئات الدراسات، لم يُثبت وجود علاقة مباشرة بين صبغات الشعر والسرطان، ورغم الإشارة إلى خطر طفيف على بعض الفئات، إلا أنه غير مؤكد علميًا.
حمالات الصدر ذات السلك المعدني
الدراسات دحضت أي علاقة بين هذه الحمالات وسرطان الثدي، مؤكدةً أن السلك لا يعيق تدفق الدم أو يُسبب تراكم السموم.
مزيلات العرق
منظمات صحية كبرى، مثل الجمعية الأمريكية للسرطان، أكدت عدم وجود أي دليل علمي يربط بين هذه المنتجات وسرطان الثدي.
ألوان الطعام الاصطناعية
الألوان المضافة مثل Red 40 آمنة عند استهلاكها بالكمية الطبيعية، وتخضع لمراقبة دقيقة من الهيئات الصحية.
غير المدخنين لا يصابون بسرطان الرئة
التدخين هو السبب الرئيسي، لكن سرطان الرئة قد يُصيب غير المدخنين بسبب التعرض للتدخين السلبي أو تلوث الهواء أو العوامل الوراثية.