أثارت الذعر عبر وسائل التواصل.. 9 خرافات عن أسباب السرطان يفندها العلم

أفران الميكروويف

ادّعت الشائعات أن الميكروويف يُطلق مواد مسرطنة، لكن الخبراء يؤكدون أن العبوات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تحتوي على مواد خطرة، كما أن موجات الميكروويف غير قادرة على تحويل الطعام إلى مواد مسرطنة.