"الخضيري": الطفل يجب أن يكون متحركًا ومزعجًا ويصرخ.. لهذه الأسباب

وأوضح "الخضيري" في إجابته عن استفسار سائل يقول: "يا دكتور، أطفالي يزعجونني، ويلعبون، ويعبثون إذا لم أُعطِهم أجهزة إلكترونية أو جوالاً أو شاشة تلفاز لإسكاتهم؟"؛ ليجيب: "الإيجابية في نمو الطفل أن يكون متحركًا ومزعجًا، ويعبث، ويكتشف الأشياء، وينطق، ويصرخ، ويضحك".