آلية جديدة باستخدام NAD⁺ تُنعش آمال علاج ألزهايمر

في تطور طبي واعد، اكتشف فريق بحثي دولي بقيادة الأستاذ المساعد إيفاندر فاي فانغ من النرويج، آلية جديدة قد تُحدث تحولاً في علاج مرض ألزهايمر، أحد أبرز التحديات في الطب العصبي، والذي يؤثر على نحو 40 مليون شخص حول العالم.