تجربة علمية: البالغين قد يستعيدون ذكريات طفولتهم عند رؤية وجوههم عبر "فلتر الطفولة"

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، أجرى الباحثون تجربة على 50 مشاركًا تم خلالها تعديل وجوههم رقميًا لتبدو كوجوه أطفال في بث مباشر يحاكي تحركاتهم الطبيعية، مما ولّد لديهم شعورًا قويًا بالانتماء إلى تلك النسخة الطفولية. أما المجموعة المقارنة، فقد شاهدت انعكاسات وجوهها الحقيقية دون تعديل.