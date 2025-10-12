تجربة علمية: البالغين قد يستعيدون ذكريات طفولتهم عند رؤية وجوههم عبر "فلتر الطفولة"

كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج البريطانية عن تأثير غير متوقع لما يُعرف بـ"فلتر الطفولة" الرقمي، حيث أظهرت النتائج أن البالغين قد يتمكنون من استعادة ذكريات طفولتهم المنسية عند رؤية وجوههم بنسخة طفولية معدّلة رقمياً.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، أجرى الباحثون تجربة على 50 مشاركًا تم خلالها تعديل وجوههم رقميًا لتبدو كوجوه أطفال في بث مباشر يحاكي تحركاتهم الطبيعية، مما ولّد لديهم شعورًا قويًا بالانتماء إلى تلك النسخة الطفولية. أما المجموعة المقارنة، فقد شاهدت انعكاسات وجوهها الحقيقية دون تعديل.
وبعد التجربة، طُلب من جميع المشاركين تذكّر أحداث من طفولتهم ومن السنة الماضية، وتبيّن أن الذين شاهدوا وجوههم الطفولية استرجعوا تفاصيل أكثر دقة وعمقًا من ذكريات الطفولة مقارنة بغيرهم.
وأوضح الدكتور أوتكارش غوبتا، الباحث الرئيسي، أن التجربة تُظهر كيف أن "الجسد ليس مجرد وعاء للذاكرة بل جزء منها"، مشيرًا إلى أن تجسيد النسخة الطفولية يعيد تنشيط المسارات العصبية المرتبطة بالذكريات المبكرة.
وقالت البروفيسورة جين أسبل، المشاركة في الدراسة، إن النتائج تفتح آفاقًا جديدة لفهم العلاقة بين الإدراك الجسدي والذاكرة، وقد تساعد مستقبلًا في تطوير تقنيات علاجية للأشخاص الذين يعانون ضعف الذاكرة أو اضطراباتها.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Scientific Reports التابعة لمجموعة Nature.