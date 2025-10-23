الدكتور الخضيري: الإكثار من الماء وتجنب الجفاف يقللان من خطر تكوّن حصوات الكلى

أوضح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن تكرار تكوّن حصوات الكلى حتى وإن كانت صغيرة يتطلب متابعة طبية دقيقة واستبعاد الأسباب المرضية أو الوراثية بإشراف طبي متخصص، مشيرًا إلى أن هناك وسائل وقائية مهمة تسهم في الحد من تكوّن الحصوات.
وبيّن الخضيري أن من أبرز تلك الوسائل تقليل تناول الأطعمة التي تُسهم في بناء الحصوات، مثل الأطعمة الغنية بالأملاح، وملح الزانثين الموجود في الشطة الحمراء، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الأوكسالات، مؤكدًا أهمية الإكثار من شرب الماء الصافي والمفلتر بشكل منتظم.
ونصح الخضيري بتجنب الجفاف تمامًا، ومراقبة لون البول باستمرار، موضحًا أن البول المركز أو الأصفر يُعدّ علامة على نقص السوائل في الجسم، بينما اللون الأبيض الصافي دليل على ترطيب كافٍ يسهم في الوقاية من الحصوات.