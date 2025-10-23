الدكتور الخضيري: الإكثار من الماء وتجنب الجفاف يقللان من خطر تكوّن حصوات الكلى

ونصح الخضيري بتجنب الجفاف تمامًا، ومراقبة لون البول باستمرار، موضحًا أن البول المركز أو الأصفر يُعدّ علامة على نقص السوائل في الجسم، بينما اللون الأبيض الصافي دليل على ترطيب كافٍ يسهم في الوقاية من الحصوات.