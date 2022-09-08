ابتعد عنها.. 7 عادات تُدَمر أسنانك

يُعد الحفاظ على صحة الأسنان، من أكثر الأمور التي يحرص الأطباء على النصح بها؛ لما لها من آثار إيجابية تُجَنب المرضى الألم والتكاليف المالية الباهظة، التي تترتب على التلف الذي يطال الأسنان.

وهناك جملة من العادات الخاطئة، التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الأسنان؛ بحسب موقع "ناشيونال وورد نيوز"، وهي: