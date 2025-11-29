يقدّم أملاً لـ20% من سكان العالم.. دراسة: جهاز يُعيد حاسة الشم لفاقديها عبر تعليم الدماغ الإحساس بالروائح

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة “ساينس أدفانسز”، شمل الاختبار 65 مشاركًا—13 يتمتعون بحاسة شم طبيعية و52 فاقدون للشم—عبر أربع تجارب مختلفة. ونجح جميع المشاركين في اكتشاف جزيئات الرائحة، مع قدرة أغلبهم على التمييز بين الروائح. ولافت أن أداء الجهاز كان متقاربًا بين المجموعتين، ما يؤكد موثوقية النهج القائم على العصب الثلاثي التوائم كبديل.