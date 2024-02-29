لا علاج سحري.. "الخضيري": لهذه الأسباب يتساقط الشعر فلا تنخدع بالدعايات!

قال أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن تساقط الشعر قد يكون بسبب نقص فيتامينات، أو مرض فطري بفروة الرأس، أو مشاكل صحية جلدية.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "في الغالب لا يكفي شامبو أو زيت؛ لأن الزيت والشامبو تمر عليهما مرور الكرام؛ لأنهما سطحيان".
وأضاف: "العلاج الناجح يجب أن يكون من داخل الفروة (البصيلات) وعلاجها: تغذية جيدة أو فيتامينات تقوي ضعفها أو حالتها الدهنية (تحتاج شامبو) أو سوء التغذية أو مرض مناعي أو القلق والتوتر والحالة النفسية السيئة أو ارتفاع الضغط أو إصابة فطرية".
وتابع: "لا تنخدع ببعض دعايات الزيوت والشامبوهات بدعوى أنها علاج سحري لكل أنواع تساقط الشعر، فهذا مستحيل أن تجتمع كل النواقص في شامبوهات أو زيت سطحي".