لا علاج سحري.. "الخضيري": لهذه الأسباب يتساقط الشعر فلا تنخدع بالدعايات!

وأضاف: "العلاج الناجح يجب أن يكون من داخل الفروة (البصيلات) وعلاجها: تغذية جيدة أو فيتامينات تقوي ضعفها أو حالتها الدهنية (تحتاج شامبو) أو سوء التغذية أو مرض مناعي أو القلق والتوتر والحالة النفسية السيئة أو ارتفاع الضغط أو إصابة فطرية".