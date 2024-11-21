تقدم كبير حققته المملكة.. "عسيري": هذا الفيروس وراء الالتهابات التنفسية السفلية للرضع

وأوضح "عسيري" أن أهم أعراض الفيروس التنفسي المخلوي "السعال الحاد وضيق التنفس والجفاف لعدم القدرة على الرضاعة، مشيراً إلى أن الفيروس يصيب 40% من الأطفال في السنة الأولى من العمر وسبب في نصف حالات تنويم الرضع في اشهر الشتاء.