تقدم كبير حققته المملكة.. "عسيري": هذا الفيروس وراء الالتهابات التنفسية السفلية للرضع

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن الفيروس التنفسي المخلوي (RSV) هو السبب الرئيس لالتهابات الجهاز التنفسي السفلي عند الرضع في المملكة والعالم.
وأوضح "عسيري" أن أهم أعراض الفيروس التنفسي المخلوي "السعال الحاد وضيق التنفس والجفاف لعدم القدرة على الرضاعة، مشيراً إلى أن الفيروس يصيب 40% من الأطفال في السنة الأولى من العمر وسبب في نصف حالات تنويم الرضع في اشهر الشتاء.
وأضاف: المملكة من أوائل الدول التي اعتمدت إعطاء المصل الوقائي للمواليد وحققت تقدماً كبيراً في الوقاية من هذا الفيروس؛ حيث الحماية التي يقدمها هذا المصل طويل المفعول تمكن الرضيع من اجتياز السنة الأولى بسلام.
وأردف: نطمح -بحول الله- إلى خفض المرض الشديد الذي يستدعي التنويم من هذا الفيروس على المواليد وأسرهم هذا الشتاء إلى معدلات غير مسبوقة.