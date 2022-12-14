أبرزها التدخين وأدوية منع الحمل.. عوامل تزيد احتمالية الإصابة بـ"السنخ الجاف"

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من عدة عوامل تزيد احتمالية الإصابة بـ"السنخ الجاف"، منها: التدخين، وأدوية منع الحمل، وعدم اتباع إرشادات الرعاية المنزلية، وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، بالإضافة إلى التهاب اللثة أو الأسنان، وفي حال إصابة سابقة للمريض بـ"السنخ الجاف" فقد يكون أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى بعد خلع آخر.
وأوضح المدير الطبي لمستشفى الأسنان بالمدينة الدكتور فالح الهجهوج أن "السنخ الجاف" هو حالة تنتج أحيانًا عند توقف تجلط الدم عن التكوّن، أو انتقاله أو ذوبانه قبل التئام الجرح في موقع السن بعد خلعه؛ مما يؤدي إلى انكشاف العظم والشعور بألم حاد يبدأ بعد الخلع بيوم إلى ثلاثة أيام.
وقال "الهجهوج": من أسباب السنخ الجاف التلوث البكتيري لمنطقة الخلع، أو لمس المنطقة أو المضمضة بقوة، وكذلك ارتفاع مستوى الإستروجين وبعض المواد الكيميائية الموجودة بالسجائر واندفاع الدم الضعيف للمنطقة.
وتابع: من أعراض السنخ الجاف ألم شديد في غضون أيام قليلة بعد خلع السن، يمتد إلى الأذن أو العين أو الرقبة، بالإضافة إلى وجود طعم أو رائحة مزعجة في الفم، ومن أبرز علامات "السنخ الجاف" ملاحظة سنخ فارغ مكان خلع السن وظهور العظم.
وأشار إلى أن هناك بعض الخطوات اللازمة للوقاية من "السنخ الجاف" والتي تتضمن: زيارة طبيب أسنان مختص، والتوقف عن التدخين قبل إجراء خلع السن، وإخبار الطبيب بأي أدوية قد تتداخل مع تخثر الدم.
ولفت إلى أن طبيب الأسنان قد يوصي باستخدام غسول فم أو هلام مضاد للبكتيريا قبل وبعد الجراحة؛ للمساعدة في منع حدوث السنخ الجاف، إضافة إلى استخدام أدوية مضادات البكتيريا للمرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي.
وأكد "الهجهوج" أهمية اتباع إرشادات ما بعد الجراحة؛ حيث يمكن أن تمنع حدوث السنخ الجاف، كما أن على المريض أخذ قسط من الراحة بعد العملية وتجنب الأنشطة والرياضة التي قد تؤدي إلى إزاحة تجلط الدم في تجويف السن.
وأوصى بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية والمشروبات الساخنة وكذلك تجنب الشرب عن طريق الشفط؛ مما يؤدي إلى إزاحة تجلط الدم في السنخ عن موضعه، إلى جانب الحرص على تناول الأطعمة اللينة في اليوم الأول مثل الزبادي والعصير ثم تناول الأطعمة شبه اللينة مع تجنب المضغ على جانب الفك الذي تم إجراء الخلع فيه.
وختم منوهًا بأنه يمكن تنظيف الفم والأسنان بعد الخلع من خلال شطف الفم بلطف واستعمال فرشاة الأسنان؛ لكن يجب تجنب موضع الخلع أول 24 ساعة بعد الخلع، ثم بعد ذلك يوصى بشطف الفم بالماء الدافئ الممزوج مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام عدة مرات في اليوم لمدة أسبوع، ونصح المدخنين بتجنب التبغ لمدة يومين على الأقل بعد الخلع ولأطول مدة ممكنة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.