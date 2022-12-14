أبرزها التدخين وأدوية منع الحمل.. عوامل تزيد احتمالية الإصابة بـ"السنخ الجاف"

وختم منوهًا بأنه يمكن تنظيف الفم والأسنان بعد الخلع من خلال شطف الفم بلطف واستعمال فرشاة الأسنان؛ لكن يجب تجنب موضع الخلع أول 24 ساعة بعد الخلع، ثم بعد ذلك يوصى بشطف الفم بالماء الدافئ الممزوج مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام عدة مرات في اليوم لمدة أسبوع، ونصح المدخنين بتجنب التبغ لمدة يومين على الأقل بعد الخلع ولأطول مدة ممكنة.