5 أطعمة تعزّز مناعة الجسم وتحميك من الأمراض الموسمية مع تغيُّر الفصول

تشتهر الفواكه الحمضية، مثل: البرتقال والليمون والجريب فروت، بمحتواها العالي من فيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحفّز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمكافحة الالتهابات، علاوة على ذلك، يُعتقد أن فيتامين C يعزّز إنتاج الإنترفيرون، وهو البروتين الذي يمنع تكاثر الفيروس في الجسم.