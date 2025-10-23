"الغلوتاثيون".. مضاد أكسدة طبيعي يساعد في تأخير الشيب المبكر

وبيّنت ليزلي كيني، مؤسسة “أوكسفورد هيلث سبان”، أن التوتر يزيد من إفراز هرمون الأدرينالين الذي يتحول إلى بيروكسيد الهيدروجين، ما يؤدي إلى تفتيح لون الشعر عند نقص الغلوتاثيون. وأضافت أن انخفاض مستوياته يرتبط بالشيب المبكر، خاصة لدى الشباب في العشرينات والثلاثينات.