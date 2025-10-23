"الغلوتاثيون".. مضاد أكسدة طبيعي يساعد في تأخير الشيب المبكر

أوضح خبراء تغذية أن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة، وخاصة مركب “الغلوتاثيون”، يمكن أن يساهم في تأخير ظهور الشيب والحفاظ على لون الشعر الطبيعي، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.
وبيّنت ليزلي كيني، مؤسسة “أوكسفورد هيلث سبان”، أن التوتر يزيد من إفراز هرمون الأدرينالين الذي يتحول إلى بيروكسيد الهيدروجين، ما يؤدي إلى تفتيح لون الشعر عند نقص الغلوتاثيون. وأضافت أن انخفاض مستوياته يرتبط بالشيب المبكر، خاصة لدى الشباب في العشرينات والثلاثينات.
وأكدت خبيرة الشعر جيل لي أن زيادة الإجهاد التأكسدي تقلل من قدرة الجسم على مقاومة تلف الخلايا الصبغية، ما يسرّع من فقدان اللون.
وينصح الأطباء بتناول أطعمة مثل البروكلي، السبانخ، الثوم، الأفوكادو، والمكسرات، مع الابتعاد عن التدخين والكحول والأطعمة المصنعة.