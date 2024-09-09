نصيحة المجلس الصحي السعودي.. 150 دقيقة حركة أسبوعيًا لتفادي "3 أمراض" رئيسية

أكد المجلس الصحي السعودي أن الحركة والنشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً يمكن أن يقلل من أخطار الإصابة بثلاثة أمراض رئيسية، وهي: السكري من النوع الثاني، السمنة، وارتفاع ضغط الدم.