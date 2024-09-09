نصيحة المجلس الصحي السعودي.. 150 دقيقة حركة أسبوعيًا لتفادي "3 أمراض" رئيسية

أكد المجلس الصحي السعودي أن الحركة والنشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً يمكن أن يقلل من أخطار الإصابة بثلاثة أمراض رئيسية، وهي: السكري من النوع الثاني، السمنة، وارتفاع ضغط الدم.
يأتي هذا التوجيه في إطار حملات التوعية المستمرة حول أهمية تبني نمط حياة صحي، حيث يشدد المجلس على أن النشاط البدني المنتظم هو مفتاح الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.
وأشار المجلس إلى أن ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً تساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتعزز الوقاية من السمنة وتخفف من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.