قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة.. 4 طرق بسيطة للتعامل مع دخول الماء للأذن

دخول قطرات من الماء إلى الأذن خلال الاستحمام أو السباحة لا يشكل إزعاجاً فحسب، بل قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الأذن. فكيف يمكن التعامل مع دخول الماء إلى الأذن لتجنب حصول التهابات خطيرة؟
يشعر كثيرون بالانزعاج عند دخول الماء للأذن أثناء الاستحمام أو السباحة، ولكن الأمر قد لا يتوقف عند الشعور بالضيق، فدخول الماء إلى الأذن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي قد تكون خطيرة.
بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني، يتم عادة تصريف المياه في الأذن من تلقاء نفسها وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي الماء المحاصر إلى التهاب الأذن بسبب البكتيريا والفطريات وقد يتطلب الأمر التدخل الطبي.
ويقدم موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" أربع طرق بسيطة لإخراج الماء من الأذن، وهي:
أفضل طريقة لإخراج الماء من الأذن هي الطريقة التقليدية بالضغط براحة يدك على الأذن المصابة ثم تحريرها. الأمر الذي يخلق فراغًا يمتص الماء من الأذن.
للتخلص من الماء قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي يوجد فيه الماء في الأذن وهز رأسك قليلاً حتى ينفد السائل.
يمكن استخدام مجفف الشعر لتجفيف الأذن، ولكن مع الحفاظ على مسافة كافية بين الأذن والمجفف لا تقل عن حوالي 30 سم.
يمكنك أيضًا محاولة شفط الماء برفق من قناة الأذن بطرف منديل ورقي. ويحذر الخبراء من ضرورة الامتناع عن وضع أشياء أو أدوات في الأذن، من ضمنها الأعواد القطنية لما يترتب عليها من أضرار خطيرة.
قد يستغرق خروج الماء من الأذن بضع ساعات لا داعي للقلق، أما عند الشعور بالانزعاج لعدة أيام فيجب زيارة الطبيب المختص مباشرة ليعالج الأمر. حسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.
لتجنب دخول الماء إلى الأذن، ينصح بتجنب السباحة في الأماكن التي ينتشر فيها تحذيرات تتعلق بارتفاع نسبة البكتيريا فيها. وينصح الأشخاص الذين يمارسون الرياضيات المائية على وجه الخصوص باستخدام قطرات الأذن الوقائية أو استخدام سدادات الأذن المناسبة. وعند دخول الماء يجب تجفيف الأذن بالطرق السليمة المناسبة.
كما ينصح عدم إهمال الأعراض المزعجة مثل وجود حكة شديدة في الأذن، طنين، دوار، أو الشعور بألم شديد قد يصبح بسببه لمس الأذن مهمة صعبة ومؤلمة جدًا، وذلك تجنبًا لتفاقم أي التهاب وتحوله إلى التهاب مزمن وأمراض خطيرة.