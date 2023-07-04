قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة.. 4 طرق بسيطة للتعامل مع دخول الماء للأذن

يشعر كثيرون بالانزعاج عند دخول الماء للأذن أثناء الاستحمام أو السباحة، ولكن الأمر قد لا يتوقف عند الشعور بالضيق، فدخول الماء إلى الأذن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي قد تكون خطيرة.