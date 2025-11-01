اضطرابات المعدة.. أسبابها ونصائح لتغذيتها بلطف

تُعرف اضطرابات المعدة المنتشرة غالبًا باسم "المعدة الحساسة"، ولا ترتبط بالضرورة بمرض عضوي، بل بتفاعل الجسم مع التوتر والأدوية والعادات الغذائية.
وأوضح تقرير طبي نشره موقع"Health" أن عوامل مثل القلق وقلة النوم وتناول المسكنات أو المضادات الحيوية تُخلّ بتوازن بكتيريا الأمعاء وتسبب الانتفاخ والغثيان بعد الوجبات.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تُخفف هذه الأعراض، أبرزها الموز والزبادي الطبيعي والخضراوات المطهوة والمشروبات العشبية مثل النعناع والبابونج، إلى جانب الزنجبيل ومرق العظام الغني بالكولاجين.
ونصح التقرير بتجنّب الوجبات الثقيلة والمشروبات الغازية، وتناول الطعام ببطء مع شرب الماء على مدار اليوم، إضافة إلى تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.
وأكد أن صحة المعدة تنعكس مباشرة على المناعة والمزاج والطاقة اليومية، ما يجعل الاهتمام بها أساسًا لجودة الحياة الجسدية والعقلية.