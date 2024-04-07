"أخصائية تغذية" تنصح بالتدرج بالطعام صباح يوم العيد وتصغير حجم الوجبات

وأضافت: أن الجسم تعود على الانقطاع عن الطعام فترة تزيد على 14 ساعة يوميًّا؛ لذا يجب العمل على تهيئة الجسم لتناول الطعام تدريجيًّا، ويأتي ذلك من خلال اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتناول التمر عقب صلاة الفجر مباشرة وقبل الخروج لصلاة العيد، مع شرب كوب من الماء لتجهيز المعدة بهدوء لاستقبال الطعام عند العودة من صلاة العيد.