ناقوس خطر يدق بشدة.. هذا ما يمكن أن تفعله السجائر الإلكترونية بطفلك!

وتظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة الإنجليزية، أن هناك 15 حالة أدخل فيها الأطفال الذين يبلغون من العمر تسعة أعوام أو أقل، إلى المستشفى، في أول 4 أشهر من هذا العام.