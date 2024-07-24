"الخضيري": "الاسباغول" يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتقليل الإمساك ومنع تهيج القولون

وأضاف أن طريقة الاستخدام تكون عن طريق وضع ملعقة كبيرة مع الشوربة أو مع العصير أو الحليب أو الماء الدافئ والعسل، لافتاً إلى أنه مجرد ألياف فقط مثلها مثل أي ألياف ذائبة، ومثل النخالة المطحونة، وقد تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتقليل الإمساك ومنع تهيج القولون العصبي لدرجة محددة.