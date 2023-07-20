نصيحة "أخصائية تغذية": تجنبوا هذه المواد الغذائية بعد سن الـ50.. وهنا أفضل البدائل

أوضحت أخصائية تغذية روسية أن بشرة الإنسان تشيخ بسبب نقص البروتين، مضيفة أنه بالإضافة إلى اللحوم الغذائية يوصى بتناول المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من أحماض (أوميغا 3).
وأكدت إيرينا بيساريفا في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي. أن الأحماض الدهنية تعمل على تطبيع النشاط العصبي، ولها تأثير إيجابي على الذاكرة والانتباه، وبعد تخطي سن الخمسين من المهم أن يبدأ الناس في تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء، وبدلاً من ذلك يمكنهم أن يتناولوا البروتين الخفيف، مثل لحم الديك الرومي أو الدجاج أو لحم السُمان.
وأوصت وفق روسيا اليوم بأن يضاف إلى النظام الغذائي المعتاد المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم. ويوجد هذا العنصر الكيميائي في منتجات الألبان المخمرة، وإذا كانت غير قابلة للتحمل، يمكنك تناول المنتجات المصنوعة من حليب الصويا، لتخفيف آلام العظام والمفاصل عند كبار السن.
وشددت على ضرورة التخلي عن الشاي والقهوة بعد تخطي سن الـ 50 عامًا، واستبدال هذه المشروبات بالماء العادي. وسيعمل الماء على تطبيع عملية الهضم التي تتباطأ مع مرور الوقت.