نصيحة "أخصائية تغذية": تجنبوا هذه المواد الغذائية بعد سن الـ50.. وهنا أفضل البدائل

وأكدت إيرينا بيساريفا في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي. أن الأحماض الدهنية تعمل على تطبيع النشاط العصبي، ولها تأثير إيجابي على الذاكرة والانتباه، وبعد تخطي سن الخمسين من المهم أن يبدأ الناس في تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء، وبدلاً من ذلك يمكنهم أن يتناولوا البروتين الخفيف، مثل لحم الديك الرومي أو الدجاج أو لحم السُمان.