دراسة: هذا سر رغبتنا المستمرة في المزيد من المتع والأشياء المادية

استخدم باحثون في قسم علم النفس بجامعة برينستون الأمريكية نماذج الكمبيوتر لمحاولة شرح سبب رغبتنا المستمرة في المزيد والمزيد من المتع والأشياء المادية لجلب السعادة لأنفسنا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يقول باحثو جامعة برينستون في ورقتهم البحثية: "من النصوص الدينية القديمة إلى الأدب الحديث، يزخر تاريخ البشرية بالحكايات التي تصف الكفاح من أجل تحقيق السعادة الدائمة".
ومن المفارقات أن السعادة هي واحدة من أكثر المشاعر الإنسانية رواجًا، ومع ذلك فإن تحقيقها على المدى الطويل يظل هدفًا بعيد المنال لكثير من الناس.
وينقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة، إن نتائج هذه الدراسة تساعدنا في تفسير سبب تعرضنا للوقوع في شرك دائرة من الرغبات التي لا تنتهي، وقد تلقي الضوء على الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والمادية والاستهلاك المفرط.
ظاهرتان نفسيتان
ووفقًا للخبراء، هناك ظاهرتان نفسيتان تعنيان أن أدمغتنا تسعى بلا هوادة إلى سلع مادية. أولاً، تتأثر السعادة البشرية بظاهرة تسمى "المقارنات النسبية". وهذا يعني أننا غالبًا ما نهتم بالفرق بين ما لدينا والمستوى المطلوب الذي نرغب في تحقيقه.
ثانيًا، يعتمد ما يتطلبه الشعور بالسعادة على توقعاتنا السابقة، ولكن هذه التوقعات يمكن أن تتغير بمرور الوقت. وعلى سبيل المثال، إذا مررنا بتجربة ممتعة بشكل خاص، مثل المشاركة في رحلة بحرية، فسنحكم على سعادتنا مقابل توقع الحصول على تجربة مماثلة مرة أخرى.
ميلنا إلى الاستمرار في الرغبة بالمزيد
وقال معد الدراسة الرئيسي، راشيت دوبي، من جامعة برينستون: "استلهمت ورقتنا البحثية من النتائج المتعلقة بالسعادة البشرية (خاصة ميلنا إلى الاستمرار في الرغبة في المزيد) وأردنا تقديم تفسير لهذا السلوك".
محاكاة حاسوبية
وفي تجاربهم، ابتكر الفريق عوامل محاكاة حاسوبية لتمثيل "أدمغة" بشرية حقيقية وكيف يفكر البشر.
وقال دوبي: "تعلم المشاركون والحواسيب كيفية لعب الشطرنج، باستخدام المكافآت، وتم منح بعض العقول مكافأة بسيطة، بينما حصل البعض الآخر على مكافأة إضافية، مع مقارنة مكافآتهم مع الآخرين".
ووجد الباحثون أن المجموعة الأخيرة التي حصلت على مكافأة إضافية مع المقارنة، كانت أقل سعادة، لكنها تعلمت بشكل أسرع من المجموعة الأولى وتفوقت عليها في جميع الاختبارات التي أجروها.
ويشير هذا إلى أننا سنكون أقل سعادة كلما زادت مكافأتنا عند مقارنة أنفسنا بمعايير مختلفة.
إذا لم نكن راضين سنستمر بالبحث عن الأفضل
وقال دوبي: "تشير عمليات المحاكاة المعتمدة على الكمبيوتر إلى أن لها مزايا - إذا لم نكن راضين أبدًا، فإننا مدفوعون باستمرار لإيجاد نتائج أفضل. ومع ذلك، فإن هذا أيضًا له عيوب - نحن باستمرار نقلل من قيمة ما لدينا بالفعل، والذي في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والإفراط في الاستهلاك".
ونُشرت ورقة الفريق في مجلة "PLOS Computational Biology".