دراسة: هذا سر رغبتنا المستمرة في المزيد من المتع والأشياء المادية

إذا لم نكن راضين سنستمر بالبحث عن الأفضل

وقال دوبي: "تشير عمليات المحاكاة المعتمدة على الكمبيوتر إلى أن لها مزايا - إذا لم نكن راضين أبدًا، فإننا مدفوعون باستمرار لإيجاد نتائج أفضل. ومع ذلك، فإن هذا أيضًا له عيوب - نحن باستمرار نقلل من قيمة ما لدينا بالفعل، والذي في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والإفراط في الاستهلاك".

ونُشرت ورقة الفريق في مجلة "PLOS Computational Biology".