من ارتفاع الكوليسترول إلى فقدان البصر.. دراسة تكشف 14 عاملًا محتملًا للإصابة بالخرف

وتابعت: "من المهم أيضًا التأكيد على أنه على الرغم من وجود أدلة أقوى لدينا الآن على أن التعرض للمخاطر لفترة أطول له تأثير أكبر؛ فليس من المبكر أبدًا أو متأخرًا جدًّا لاتخاذ إجراء".