"الغذاء والدواء" تنصح باتباع 5 خطوات لضمان سلامة القهوة

ونصحت هيئة الغذاء والدواء باتباع عددٍ من الخطوات عند إعداد القهوة في المنزل منها عدم استخدام معدتها في صنع مواد أخرى والحفاظ على نظافة آلة القهوة وتنظيفها بشكل دوري، وتخزين القهوة في حاوية محكمة الإغلاق لحجب أشعة الشمس عنها، والحفاظ عليها جافة أو تجميدها في الفريزر لتجنب نمو الفطريات والتخلص من الحليب وبدائله منتهية الصلاحية.