في هذه الأطعمة تجده.. "سعود الطبية" تبرز "فوائد فيتامين B6 وآثار زيادته"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو الرياض الصحي الأول، عن مدى أهمية فيتامين B6 أو البيريدوكسين، وأثر الزيادة في استخدامه.
وأوضحت "سعود الطبية"، أن فيتامينات B بشكل عام تساهم في تزويد الجسم بالطاقة، وتساعد في صنع خلايا الدم الحمراء، وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.
وأشارت إلى أن مصادره الطبيعية تكمن في "الدواجن مثل الدجاج أو الديك الرومي، والأسماك، ومنتجات الألبان، والمكسرات، وحبوب الإفطار المدعمة، والموز، والشوفان، والسبانخ، والبروكلي".
وأكدت "سعود الطبية"، عبر حسابها على "إكس"، أن الزيادة من فيتامينات B يمكن أن تؤدي إلى ضعف في أعصاب الذراعين والساقين.