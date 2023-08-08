في هذه الأطعمة تجده.. "سعود الطبية" تبرز "فوائد فيتامين B6 وآثار زيادته"

وأشارت إلى أن مصادره الطبيعية تكمن في "الدواجن مثل الدجاج أو الديك الرومي، والأسماك، ومنتجات الألبان، والمكسرات، وحبوب الإفطار المدعمة، والموز، والشوفان، والسبانخ، والبروكلي".