من اصفرار الجلد إلى تورم الساقين.. أطباء: 5 علامات تنذر بمشكلة في الكبد

وتبيّن المجموعة أن الضغط في هذا الوريد المعروف باسم الوريد البابي، "يمكن أن يسبب تراكم السوائل في الساقين وهو ما يسمى الوذمة، وفي البطن وهو ما يسمى "الاستسقاء"، مشيرة إلى أن "الوذمة والاستسقاء قد تحدثان أيضًا إذا كان الكبد لا يستطيع إنتاج ما يكفي من بعض بروتينات الدم، مثل الألبومين.