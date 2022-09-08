سلامة استخدام الأدوية لكبار السن.. هنا بعض النصائح الضرورية

وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف على حساب "عش بصحة" على تويتر، أن الخطوة الأولى هي سؤال المريض للطبيب عند كتابة دواء جديد أو إعادة وصف آخر قديم، حول السبب في صرف هذا الدواء، ووقت الاحتياج إليه، وكيفية تناوله، ومدته، وآثاره الجانبية المحتملة، وكيفية تخزينه بالمنزل.