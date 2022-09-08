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سلامة استخدام الأدوية لكبار السن.. هنا بعض النصائح الضرورية

أهمها النقاشُ مع طبيبك عن أسباب وصف دواءٍ وطريقة تناوله
سلامة استخدام الأدوية لكبار السن.. هنا بعض النصائح الضرورية
سبق
سبق

تُساعد الأدوية كبار السن في التغلب على المشكلات الصحية؛ لكن استخدام هذه الأدوية يحتاج إلى طريقة إدارة معينة حتى لا تسبب أي أذى للمريض.

وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف على حساب "عش بصحة" على تويتر، أن الخطوة الأولى هي سؤال المريض للطبيب عند كتابة دواء جديد أو إعادة وصف آخر قديم، حول السبب في صرف هذا الدواء، ووقت الاحتياج إليه، وكيفية تناوله، ومدته، وآثاره الجانبية المحتملة، وكيفية تخزينه بالمنزل.

وأضافت الوزارة، أن المريض عليه إحضار جميع الأدوية السابقة التي وُصفت له، بجانب أي أدوية لا وصفية يتناولها، والمكملات الغذائية والأعشاب، في كل زيارة للطبيب المعالج؛ لمراجعتها له، والاستفسار عن مدى الحاجة لاستمرار تناول كل منها.

وزارة الصحة
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