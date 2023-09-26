"20-20-20".. "الصحة" تنصح باتباع هذه القاعدة لتقليل إجهاد العين

كما دعت الوزارة إلى عدم الجلوس لوقت طويل أمام شاشة الحاسوب أو التلفاز، واستخدام إضاءة مناسبة في الغرفة عند القراءة والحصول على فترة كافية من النوم في الليل، وتجنب السهر، اضافة الى القيام بتمارين العين التي تسهم في تقوية النظر، ومن هذه التمارين: الإمساك بقلم وتركيز النظر عليه، وتقريبه إلى الأنف بشكل تدريجي، ثم إبعاده عن العين لأقصى مدى؛ حيث إن هذا التمرين يساعد على تقوية النظر.