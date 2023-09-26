"20-20-20".. "الصحة" تنصح باتباع هذه القاعدة لتقليل إجهاد العين

نصحت وزارة الصحة، باتباع قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين؛ موضحة "كل 20 دقيقة اصرف النظر لمكانٍ لا يقل عن 20 قدماً (6 أمتار)، لمدة لا تقل عن 20 ثانية".
وأضافت عبر حساب منصتها النوعية "عش بصحة" على "إكس": إن تقليل إجهاد العين ضروري عبر اتباع القاعدة 20-20-20.
وكانت وزارة الصحة قد دعت في رسائل توعوية الى الفحص الدوري للعين؛ للتأكّد من سلامتها ومراجعة الطبيب عند وجود: احمرار، حكة، إفرازات، آلام، أو أعراض غريبة في العين، وارتداء النظارات الشمسية عند التعرُّض لأشعة الشمس، خصوصاً في وقت الذروة.
كما دعت الوزارة إلى عدم الجلوس لوقت طويل أمام شاشة الحاسوب أو التلفاز، واستخدام إضاءة مناسبة في الغرفة عند القراءة والحصول على فترة كافية من النوم في الليل، وتجنب السهر، اضافة الى القيام بتمارين العين التي تسهم في تقوية النظر، ومن هذه التمارين: الإمساك بقلم وتركيز النظر عليه، وتقريبه إلى الأنف بشكل تدريجي، ثم إبعاده عن العين لأقصى مدى؛ حيث إن هذا التمرين يساعد على تقوية النظر.