ابتكار طبي واعد: قطرات عيون بديلة عن الحقن لعلاج الشبكية

بضع قطرات من فاكهة "الجاك" قد تغيّر مستقبل علاج أمراض العيون المزمنة، وتحمي البصر من أخطر الإصابات دون الحاجة لوخز الإبر أو تكرار زيارات المستشفيات، فقد تمكن فريق بحثي من جامعة "RMIT" الأسترالية من تطوير قطرات عينية مبتكرة تحتوي على مادة اللوتين، وهي مضاد أكسدة طبيعي يتم استخلاصه من فاكهة "الجاك"، تتميز بقدرتها على الوصول مباشرة إلى شبكية العين دون الحاجة للحقن.