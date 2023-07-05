دراسة تُحَذّر من خطر قاتل لعدم غسل الأسنان قبل النوم

وقال مؤلفو الدراسة وفق "سكاي نيوز عربية": تشير "النتائج بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ، وأن التنظيف ليلًا جيد للحفاظ على صحة جيدة".