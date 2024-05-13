على خلاف السائد.. دراسة تؤكد أن مشاهدة المباريات تجعل الشخص أكثر سعادة

وأشارت إلى أن متابعة المباريات في الملاعب ووسط حشد كبير من الجمهور يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات في الجسم تشمل إفراز العديد من الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول والهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون، بالإضافة إلى هرمونات البدائية.