لماذا تحدث الكوابيس أثناء النوم"؟.. "سعود الطبية" تُعَرّف بالأسباب والأعراض وتنصح

وعن أعراض اضطراب الكوابيس، قالت "سعود الطبية" إن الفرد الذي يعاني من اضطراب الكابوس تصاحبه مشكلات في التركيز أو الذاكرة والنعاس أثناء النهار أو الإرهاق أو انخفاض الطاقة، وصعوبة في العمل أو في المدرسة أو المواقف الاجتماعية، بالإضافة إلى ظهور مشكلات سلوكية متعلقة بموعد النوم أو الخوف من الظلام.