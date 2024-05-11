لماذا تحدث الكوابيس أثناء النوم"؟.. "سعود الطبية" تُعَرّف بالأسباب والأعراض وتنصح

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن أسباب اضطراب الكوابيس التي يتمثل أبرزها في تناول بعض الأدوية، ومشاهدة أفلام الرعب؛ مشيرة إلى أعراض الحالة ونصائح علاجها.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الكابوس حلم مزعج يرتبط بمشاعر سلبية مثل القلق أو الخوف؛ مبينة أن اضطراب الكوابيس يحدث عند تكرار حدوثه بشكل مستمر؛ مما يسبب الضيق وصعوبة في النوم ومشكلات في أداء الوظائف النهارية أو تولد خوف من النوم.
وعن أعراض اضطراب الكوابيس، قالت "سعود الطبية" إن الفرد الذي يعاني من اضطراب الكابوس تصاحبه مشكلات في التركيز أو الذاكرة والنعاس أثناء النهار أو الإرهاق أو انخفاض الطاقة، وصعوبة في العمل أو في المدرسة أو المواقف الاجتماعية، بالإضافة إلى ظهور مشكلات سلوكية متعلقة بموعد النوم أو الخوف من الظلام.
وعلى صعيد مسببات الحالة، أبانت أن التوتر أو القلق أحد أبرز مظاهر الحالة، بالإضافة إلى ضغوط الحياة اليومية، وإصابة الطفل باضطراب الكوابيس، وتناول بعض الأدوية مثل أنواع من مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم، وقراءة الكتب المخيفة أو مشاهدة أفلام الرعب خاصة قبل النوم.
وأشارت "سعود الطبية" إلى من النصائح العلاجية: "طمأنة الأسرة للطفل من خلال العواطف، والاستماع للطفل وتفهم مشاعره وعدم السخرية منه، وتجنب مشاهدة الطفل أفلام الرعب والقصص المخيفة".