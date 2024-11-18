خبز "الجاودار".. سر الشبع وإنقاص الوزن وخفض الكوليسترول الضار

أظهرت أبحاث حديثة أن خبز الجاودار، المعروف أيضاً بالشيلم، يمتاز بفوائد صحية بارزة، أبرزها المساعدة على إنقاص الوزن وخفض مستويات الكوليسترول "الضار".
ويتميز هذا النوع من الخبز بمحتواه العالي من الألياف ومركباته النباتية المضادة للأكسدة، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
وبحسب الدراسات المنشورة في دورية Metabolomics، فإن خبز الجاودار المخمر يعزز عمل ميكروبات الأمعاء، ما يساعد في تحسين التمثيل الغذائي وتقوية المناعة.
وأوصى خبراء التغذية بإدراجه ضمن نظام غذائي يومي باعتدال للحصول على فوائده، مع التحذير من المنتجات التجارية التي تضيف مواد كيميائية تقلل من جودة الخبز.