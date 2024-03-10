"الإسعافي" لا يفطر.."بخاخ الربو في رمضان".. تفاصيل تبرزها "الغذاء والدواء"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنه يوجد نوعان من "بخاخ الربو"، هما الإسعافي والوقائي، وتوجد فروقات لدواعي استعمالهما حسب حالة المريض.
وعن استخدم بخاخ الربو في شهر رمضان، أوضحت الهيئة أن البخاخ الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية، ويستخدم عند الحاجة، ولا يفطر في رمضان، وذلك حسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن البخاخ الوقائي يتحكم في تطور الأعراض وتقليل فرصة حدوث النوبات، ويؤخذ بانتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب، وبالإمكان أخذه وقت الفطور ووقت السحور.