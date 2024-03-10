"الإسعافي" لا يفطر.."بخاخ الربو في رمضان".. تفاصيل تبرزها "الغذاء والدواء"

وعن استخدم بخاخ الربو في شهر رمضان، أوضحت الهيئة أن البخاخ الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية، ويستخدم عند الحاجة، ولا يفطر في رمضان، وذلك حسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.