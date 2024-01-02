باحثة في جامعة جدة: مستخلص أوراق التين والزيتون يلعب دورًا حيويًا ضد تلف الكبد الناجم عن "السكري"

وقالت: "خلال هذه الدراسة تم تقسيم أربعين فأرًا بشكل متساوٍ إلى أربع مجموعات، كانت المجموعة الأولى هي المجموعة الضابطة السالبة غير المصابة بالسكري، فيما تم حقن الحيوانات في المجموعات من الثانية إلى الرابعة بجرعة مقدارها 60 ملغم/ كغم من وزن الجسم من الستربتوزوتوسين STZ لإحداث نموذج الفئران المصابة بالسكري، في حين عملت المجموعة الثانية كمجموعة ضابطة موجبة لمرض السكري، تم إعطاء جرعة 02.0 ملغم/كغم من وزن الجسم/يوم من الليراجلوتيد للمجموعة الثالثة، بينما أعطيت المجموعة الرابعة 4.8 نانوغرام/مل × 105 من وزن الجسم/يوم من مزيج مستخلصات النانو على التوالي، بعد ثمانية أسابيع من العلاج تم التضحية بالحيوانات، وجمع الدم لتحليل مستوى الجلوكوز وتحليل البروتين الدهني منخفض الكثافة، البروتين الدهني عالي الكثافة، الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية في الدم، وتم استخلاص الكبد للفحص التشريحي المرضي".