استشاري طب الأسرة: هذه هي الكمية المناسبة من "الكلور" لكل لتر مياه في المسابح

وتمثل السباحة أحد الأنشطة المفضلة لدى الكثيرين في الصيف، ومن هنا كان من الضروري الحرص على مراعاة بعض العوامل والضوابط عند استخدام الكلور، حيث يمكن أن يتسبب في حساسية الجلد واحمرار العينين والحكة.