اكتشاف مهم لأبحاث الأمراض وتطوير الأدوية.. إنشاء أول دماغ بشري مزود بحاجز دموي وظيفي

ويسهم هذا التقدم الكبير، المنشور في 15 مايو 2024، في مجلة "Cell Stem Cell"، في تسريع فهم وتحسين علاج مجموعة واسعة من اضطرابات الدماغ، بما في ذلك السكتة الدماغية، واضطرابات الأوعية الدموية الدماغية، وسرطان الدماغ، ومرض ألزهايمر، ومرض هنتنغتون، ومرض باركنسون، وحالات التنكس العصبي الأخرى.