4 أنواع والإيقاف خطير.. "استخدام الأدوية الآمن في رمضان" تبلوره "سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول: إن من أخطر ما يقوم به المريض في رمضان هو إيقاف تناول الدواء أو تغيير مواعيد جرعاته أو العدد دون استشارة الطبيب.