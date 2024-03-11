4 أنواع والإيقاف خطير.. "استخدام الأدوية الآمن في رمضان" تبلوره "سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول: إن من أخطر ما يقوم به المريض في رمضان هو إيقاف تناول الدواء أو تغيير مواعيد جرعاته أو العدد دون استشارة الطبيب.
وقدمت المدينة، نصائح عدة للاستخدام الآمن للأدوية هذا الشهر؛ مشيرة إلى أن الأدوية التي تُستخدم لـ٣ مرات في اليوم يجب استشارة الطبيب فيها؛ لتغييرها إلى أدوية طويلة المفعول، أو تعديل مواعيد الجرعات.
وأضافت: "الأدوية التي تُستخدم مرتين في اليوم بالإمكان مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير مواعيدها إلى أوقات الفطور والسحور، أما الأدوية التي تُستخدم مرة واحدة في الصباح فبالإمكان مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير موعدها إلى المساء".
واختتمت "سعود الطبية"، عبر حسابها على منصة "إكس"، مبينة أن الأدوية التي تُستخدم مرة واحدة ليلًا لا تحتاج إلى تعديل موعدها.