"الصحة" تحذر: الإنفلونزا الموسمية تهدد مرضى الأمراض المزمنة.. 90% من الحالات المنوّمة في خطر!

في خطوة توعوية جديدة، حذّرت وزارة الصحة من خطورة الإنفلونزا الموسمية على أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن 9 من كل 10 حالات منوّمة بسبب الإنفلونزا، تعود لأشخاص يعانون مرضًا مزمنًا أو أكثر.