"الصحة" تحذر: الإنفلونزا الموسمية تهدد مرضى الأمراض المزمنة.. 90% من الحالات المنوّمة في خطر!

في خطوة توعوية جديدة، حذّرت وزارة الصحة من خطورة الإنفلونزا الموسمية على أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن 9 من كل 10 حالات منوّمة بسبب الإنفلونزا، تعود لأشخاص يعانون مرضًا مزمنًا أو أكثر.
وأكدت الوزارة أن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية يُعد إجراءً وقائيًا فاعلًا، يسهم في تقليل خطر الإصابة، والتنويم في المستشفيات، وتدهور الحالة الصحية، إضافة إلى الحد من المضاعفات المحتملة.
ودعت الوزارة إلى المبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي"، ضمن حملتها التوعوية التي تطلقها عبر منصتها الرسمية "عش بصحة"، تحت شعار: "جرعة اليوم قد تجنّب أصحاب الأمراض المزمنة معاناة طويلة غدًا".
وشددت "الصحة" على أهمية اللقاح في الحماية، خاصة للفئات الأشد عرضة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بخطوة.