"الخضيري": التعقيم بالأوزون تقنية حيوية فعالة للغاية ويجب مراعاة تقنين الكميات المستخدمة

ولفت، إلى أنه للتعقيم بالأوزون قوانين خاصة وجرعات مقننة محدّدة لا يجب أن يتجاوزها، ويُؤخذ في الحسبان احتمال التفاعلات الكيميائية الناتجة، التي قد تصل إلى خطر حقيقي، كما يحدث عند تعقيم مياه الشرب بالأوزون بجرعات عالية غير مقننة، فينتج برومات البوتاسيوم، وهذا ضرر صحي إذا تجاوز الحد المقنن دولياً، لذا فإن للتعقيم بالأوزون شركات متخصّصة بفنيين متدربين بدقة لتفادي تلك الاحتمالات.