قد تؤدي للوفاة.. المجلس الصحي يحدد أعراض ضربة الشمس ومن بينها "الصداع والدوار"

وأوضح أن الأعراض المصاحبة تشمل "فقدان الوعي "الإغماء"، الجلد الساخن أو الأحمر أو الجاف أو الرطب، سرعة وقوة في النبضات، الصداع، الدوار، الغثيان، ارتفاع درجة حرارة الجسم "40" درجة مئوية أو أعلى، الارتباك أو التشوش.