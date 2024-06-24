قد تؤدي للوفاة.. المجلس الصحي يحدد أعراض ضربة الشمس ومن بينها "الصداع والدوار"

سلّط المجلس الصحي السعودي الضوء على الأعراض المصاحبة للإصابة بضربة الشمس.
وقال المجلس: ضربة الشمس أشد خطورة من الإجهاد الحراري وقد تصل خطورة التعرض لضربات الشمس إلى الوفاة في بعض الحالات.
وأوضح أن الأعراض المصاحبة تشمل "فقدان الوعي "الإغماء"، الجلد الساخن أو الأحمر أو الجاف أو الرطب، سرعة وقوة في النبضات، الصداع، الدوار، الغثيان، ارتفاع درجة حرارة الجسم "40" درجة مئوية أو أعلى، الارتباك أو التشوش.
وأضاف المجلس الصحي: يجب الإسراع في الاتصال بالإسعاف عند رؤية المريض في هذه الحالة وإجراء الإسعافات الأولية.