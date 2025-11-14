حياتنا

في اليوم العالمي للسكري.. 8 خرافات خطيرة تفاقم المرض وتحجب الحقائق

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، الموافق 14 نوفمبر، سلط تقرير طبي حديث الضوء على تصاعد انتشار المعلومات المغلوطة حول المرض، محذرًا من تأثيرها السلبي على المرضى والمجتمع.

التقرير، المنشور على موقع "MNT" الطبي، استعرض 8 خرافات شائعة تُعد تحديًا كبيرًا للتوعية، وقد تُعرّض حياة الملايين لمخاطر صحية جسيمة.

1. تناول السكر يسبب السكري؟

نفى التقرير أن يكون السكر بذاته سببًا مباشرًا للسكري، مؤكدًا أن النظام الغذائي الغني بالسكر قد يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، وهما من أبرز عوامل الخطر للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

2. السكري ليس مرضًا خطيرًا؟

الاعتقاد بخفة المرض نتيجة شيوعه غير دقيق؛ فالسكري مرض مزمن لا يُشفى، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل: القلب، الأعصاب، الكلى، العيون، والجلد، في حال غياب العلاج المناسب.

3. السكري يصيب فقط أصحاب الوزن الزائد؟

رغم ارتباطه بالسمنة، إلا أن السكري يمكن أن يصيب أي شخص. وتُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أن 11% من المصابين بالنوع الثاني ليسوا من أصحاب الوزن الزائد.

4. السمنة هي السبب المباشر للسكري؟

السمنة عامل خطر مهم، لكنها ليست السبب المباشر أو الوحيد. فبينما تبلغ نسبة السمنة بين البالغين في أمريكا 39.8%، فإن 13% فقط منهم يعانون من السكري.

5. هل يُمنع مرضى السكري من تناول السكر تمامًا؟

لا. تؤكد الجمعية الأمريكية للسكري إمكانية تناول الحلويات باعتدال، ضمن نظام غذائي متوازن يراعي كمية الكربوهيدرات.

6. ضرورة تناول أطعمة متخصصة لمرضى السكري؟

هذه من الخرافات التجارية الشائعة. فالأطعمة الخاصة ليست ضرورية، وقد تكون باهظة الثمن دون جدوى، والمهم هو التخطيط الغذائي السليم.

7. السكري يؤدي دائمًا إلى العمى أو البتر؟

هذه مبالغة خطيرة. نعم، هناك مخاطر، لكن الرعاية الطبية والمتابعة المنتظمة تقلل من المضاعفات، وتُظهر التقديرات أن 11.7% فقط من المرضى يعانون من ضعف في البصر.

8. مرضى السكري لا يمكنهم قيادة السيارة؟

هذا غير صحيح. بحسب الجمعية الأمريكية للسكري، يمكن للمرضى القيادة بأمان بشرط ضبط مستويات السكر في الدم.

عوامل خطر رئيسية للمضاعفات

أشار الخبراء إلى أن هناك مجموعة من العوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات السكري، أبرزها:

السمنة وزيادة الوزن

التدخين

قلة النشاط البدني

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول

اليوم العالمي للسكري

