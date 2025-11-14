في اليوم العالمي للسكري.. 8 خرافات خطيرة تفاقم المرض وتحجب الحقائق

نفى التقرير أن يكون السكر بذاته سببًا مباشرًا للسكري، مؤكدًا أن النظام الغذائي الغني بالسكر قد يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، وهما من أبرز عوامل الخطر للإصابة بالنوع الثاني من السكري.