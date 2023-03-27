لا تنجرّ للسمنة مجدّداً.. نصائح للصائم تجيب عن أسئلة ما قبل عملية التخسيس وبعدها

وشدّدت على أن النظام الغذائي بعد عمليات التخسيس مهم جدا في التماثل للشفاء بعد الجراحة والتحول إلى نظام غذائي صحي، وبالتالي المساعدة على تحقيق أهداف إنقاص الوزن، وعلى المريض خلال شهر رمضان، التقيد بالنصائح الطبية حتى يضمن نتائج إيجابية، مضيفة أن العودة إلى العادات الغذائية غير الصحية بعد جراحة إنقاص الوزن، قد يتسبّب في عدم تسجيل نقص في الوزن الزائد، وقد ينجرّ عنه مرة أخرى عودة الوزن من جديد.