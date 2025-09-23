لماذا نصاب بالصداع بعد النوم لمدة طويلة؟ دراسة علمية تكشف الأسرار

وفي دراسة حديثة منشورة على موقع " ScienceDirect" العلمي، تم التأكيد على أن اضطرابات النوم بأنواعها بما في ذلك الإفراط فيه، والحرمان منه، واضطراب الساعة البيولوجية، تساهم في ظهور أنواع متعددة من الصداع مثل الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر. وأوضح أحد الخبراء: "النوم لفترة طويلة ليس ضماناً للانتعاش؛ في بعض الأحيان يُحدث خللاً في نظام الجسم يؤدي إلى آثار عكسية مثل الشعور بالثقل والضبابية الذهنية".