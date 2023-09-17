4 محاذير.. "الغذاء والدواء" تدعو لاتباع إرشادات السلامة في أقسام الأشعة

وتابعت الهيئة في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، أن الانتباه للعلامات التحذيرية بخطر الإشعاع داخل أقسام الأشعة ضروري، مع تجنب البقاء فيها فترة طويلة، إلى جانب مراقبة الضوء التحذيري الموجود على أبواب غرف الأشعة الذي يشير إلى أن جرعة الأشعة تمّ إطلاقها.