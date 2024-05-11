لتقوية جهاز المناعة.. عناصر مهمة يجب أن يحتويها نظامك الغذائي اليومي

وللتوت الأزرق فوائد كبيرة على جهاز المناعة، ولعملية الهضم وله تأثيراتٌ مضادة للالتهابات وللبكتيريا. أما التوت البري، فهو غني بفيتامين C، ويحارب الالتهابات ويسرّع عملية الشفاء، كما يجب إضافة الفاكهة إلى النظام الغذائي، مثل الليمون والبرتقال والبوميلو والجريب فروت، حيث جميعها غنية بفيتامينC وحمض الفوليك والبكتين.