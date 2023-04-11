مخادع ويمكن اكتشافه.. تعرَّف على 6 مسبّبات للسكري قبل أن يطرق بابك

يعد مرض السكري حالة مزمنة لا ينتج فيها الجسم الأنسولين بشكلٍ كامل؛ ما يؤدي إلى زيادة الجلوكوز في الدم، ونتيجة لذلك، يمكن للأشخاص المصابين بأي نوعٍ من مرض السكري أن يتعرّضوا لارتفاعٍ في مستويات السكر في الدم.
والسكري مخادع للغاية؛ لكن يمكنك معرفة ما إذا كنت مصاباً به بمجرد أن تشعر بمجموعة واسعة من الأعراض التي تراوح بين العطش المتكرّر والحاجة إلى التبول بشكلٍ متكرّر، والتعب وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن غير المقصود والالتهابات المتكررة، والمفتاح هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وتتضمن العوامل التي تؤدي إلى حدوثه الأسباب التالية، بحسب "اليوم السابع" القاهرية، عن موقع "only my health".
عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات السكر في الدم، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا من خلال إضافة الخضراوات الغنية بالألياف إلى نظامنا الغذائي، وتجنب الأطعمة والفواكه الغنية بالسكريات البسيطة والكربوهيدرات، يمكننا ضمان مستويات السكر في الدم الصحية في الجسم؛ حيث تشير الأبحاث إلى أن الكربوهيدرات البسيطة يتم هضمها وامتصاصها بسرعة أكبر من الكربوهيدرات المعقدة ، وهذا هو السبب في أن الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أسرع وأعلى.
يمكن أن يؤثر الإجهاد في مستويات السكر بالدم في الجسم، فوفقًا لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة، يمكن أن يتسبّب الإجهاد في إفراز جسمك هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يجعل من الصعب على الأنسولين العمل بشكل صحيح، وتسمى أيضًا مقاومة الأنسولين. لذلك، عندما لا تصل الطاقة إلى الخلايا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
التمارين المكثّفة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، وتقترح جمعية السكري الأمريكية (ADA) أن معظم أشكال التمارين الهوائية وتمارين القلب والأوعية الدموية يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز لديك، ومع ذلك، فإن الأنشطة مثل التدريب عالي الكثافة ورفع الأثقال يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم.
وتشير الأبحاث إلى أن النوم غير الكافي وغير المنتظم يمكن أن يؤدي إلى عدم تحمُّل الجلوكوز ما يؤثر في مستويات السكر بالدم إضافة إلى ذلك، قلة النوم تؤثر بشكل مباشر في كيفية إنتاج الجسم للهرمونات الأخرى التي تؤثر في نسبة السكر بالدم.
تشارك المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن إدارة مرض السكري تمثل تحدياً، وأن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمور.
ووفقًا لهيئة الصحة الأمريكية، يزيد النيكوتين من مستويات السكر في الدم ويجعل من الصعب إدارتها.
هناك طرق عدة يمكن أن تؤثر بها أدوية مثل الستيرويدات في مستويات السكر بالدم، على سبيل المثال، يمكن أن تتسبّب في إفراز الكبد مزيداً من الجلوكوز، وإيقاف امتصاص الجلوكوز من الدم، وتقليل حساسية الجسم للأنسولين.