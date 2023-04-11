مخادع ويمكن اكتشافه.. تعرَّف على 6 مسبّبات للسكري قبل أن يطرق بابك

يمكن أن يؤثر الإجهاد في مستويات السكر بالدم في الجسم، فوفقًا لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة، يمكن أن يتسبّب الإجهاد في إفراز جسمك هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يجعل من الصعب على الأنسولين العمل بشكل صحيح، وتسمى أيضًا مقاومة الأنسولين. لذلك، عندما لا تصل الطاقة إلى الخلايا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.