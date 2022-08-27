يؤثر سلبًا في حياتهم.. كيف يثير الطقس الحار أعصاب البشر

طرق التعامل

ويرى عرقسوسي أن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطقس يمكن أن يساعد الأشخاص المعرضين للحرارة على فهم سُبل التعامل مع ما ينتظرهم، وذلك عبر تفادي الذهاب إلى الأماكن المفتوحة والمشي تحت الشمس، وعدم ارتداء ملابس ضاغطة، واللجوء إلى ترطيب الجسم عبر تناول كمية كافية من المياه الباردة، وممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو المساء بدلًا من منتصف اليوم.