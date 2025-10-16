علماء: الدماغ البشري ليس مُصمّماً للبقاء مستيقظاً بعد منتصف الليل.. واليقظة ليلا تستدعي أفكاراً خطيرة

أما اليوم، فإن تركيز انتباهنا على التهديدات يأتي بنتائج عكسية، حيث تظهر الأفكار السلبية الخطرة، تقول الدكتورة إليزابيث كليرمان، طبيبة الأعصاب في جامعة هارفارد: "يستيقظ ملايين الناس في منتصف الليل، وهناك أدلة قوية على أن أدمغتهم لا تعمل بكفاءة كما تعمل خلال النهار". تتأثر صحتهم وسلامتهم، وكذلك صحة وسلامة الآخرين.