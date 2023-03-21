"شؤون الأسرة" للوالدين: احذروا من الاستهزاء بمخاوف أبنائكم

أوضح مجلس شؤون الأسرة أن مشاعر الخوف والقلق تُعتبر فطرية عند الطفل، لكن عند تفاقمها تصبح مشكلة نفسية.
ودعا المجلس إلى التعرّف على أسباب مشكلة الخوف لدى الأبناء، وأهم الممارسات الوالدية الفاعلة لحلها.
وقال: أسباب خوف الأبناء تشمل "تعرض الطفل للمعاملة السيئة، عدم اعتماد الطفل على نفسه، وخوف الوالدين الشديد الذي قد ينتقل إلى الطفل".
وأضاف المجلس: الممارسات الوالدية للتخلص من خوف الأبناء تشمل "تشجيع الابن على تحدي مخاوفه، وضمان أن يكون المحيط بالابن أكثر استقرارًا، واحتواء الابن وسؤاله عن أسباب المخاوف، واحترام المخاوف وعدم الاستهزاء بها، وتقديم الدعم النفسي حتى يتجاوز الابن المشكلة".