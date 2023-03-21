"شؤون الأسرة" للوالدين: احذروا من الاستهزاء بمخاوف أبنائكم

وأضاف المجلس: الممارسات الوالدية للتخلص من خوف الأبناء تشمل "تشجيع الابن على تحدي مخاوفه، وضمان أن يكون المحيط بالابن أكثر استقرارًا، واحتواء الابن وسؤاله عن أسباب المخاوف، واحترام المخاوف وعدم الاستهزاء بها، وتقديم الدعم النفسي حتى يتجاوز الابن المشكلة".